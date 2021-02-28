هجوم للحوثيين على السعودية..

2021/02/28 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف "اعترضت ودمرت"، مساء السبت وصباح الأحد، صاروخا باليستيا "واحدا" أطلقته جماعة الحوثيين تجاه مدينة (الرياض)، وكذلك ست طائرات من دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة "لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط"

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