السودان يخطط

2021/02/28 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الحكومة السودانية عن خطتها لتنفيذ برنامجها الإصلاحي بمحاوره الخمسة، وأبرز ما تضمنته الخطة "سيطرة الدولة على صادرات الذهب"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، السبت

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