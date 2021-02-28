تفريق المحتجين بالرصاص المطاطي في ميانمار.. وانشقاق سفيرها لدى الأمم المتحدة

2021/02/28 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرقت الشرطة في ميانمار (بورما) المتظاهرين في مدينة رانغون باستخدام الرصاص المطاطي، السبت، في الوقت الذي أعلن فيه مندوب البلاد في الأمم المتحدة انشقاقه عن السلطة، وناشد المجتمع الدولي التحرك ضد المجموعة العسكرية الحاكمة

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