2021/02/28 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض جنرالات الجيش السوداني وأمراء "الجنجويد" حربهم للبقاء في السلطة، على ثلاث جبهات ساخنة: جبهة الداخل، ضد قوى الثورة والتغيير، الجبهة الشمالية، على مثلث حلايب شلاتين مع مصر، والجبهة الجنوبية على الحدود مع أثيوبيا، في ولاية القضارف...ويمكن أن نضيف إليها جبهة رابعة، تحتدم حول سدّ النهضة وصراع المياه، مثلث الأضلاع: مصر، أثيوبيا والسودان.

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