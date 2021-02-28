2021/02/28 | 07:33 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعاد خبر استدعاء رامي فنج للتحقيق الاسبوع الماضي تذكيرنا بطرابلس وهمومها بعد ان أخذنا منها اغتيال لقمان سليم.
ما تهمة الطبيب الطرابلسي؟ توزيع مساعدات وحصص غذائية في ساحة النور!!
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ما تهمة الطبيب الطرابلسي؟ توزيع مساعدات وحصص غذائية في ساحة النور!!
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرابلس المدماة: أبعد من غضب وهوية سنية مجروحة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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