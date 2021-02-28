المالكي يحذر متظاهري الناصرية: ما يجري مقدمة لإعلان إقليم

2021/02/28 | 07:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس دولة القانون نوري المالكي، ان ما يجري في محافظة ذي قار مقدمة لإعلان إقليم يكون مركزه الناصرية....

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