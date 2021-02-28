2021/02/28 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسبوع من عمل المتطوعين لتنظيف شواطئ البلاد، لا تزال إسرائيل تعاني من تبعات التسرب النفطي الغامض في البحر المتوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تحذير من أكل أسماك المتوسط".. شواطئ إسرائيل مازالت مغطاة بالقطران ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تحذير من أكل أسماك المتوسط".. شواطئ إسرائيل مازالت مغطاة بالقطران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).