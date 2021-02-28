2021/02/28 | 08:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة .. ذوو ضحايا الإحتجاجات في ذي قار يرفضون الترشيح لمنصب المحافظ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/28 | 08:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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