الخارجية النيابية: لا نستبعد وجود عناصر حكومية تتعامل مع أميركا لضرب الحشد

2021/02/28 | 08:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الاحد، أنها لا تستعبد وجود عناصر حكومية تتعامل مع الأميركان لضرب الحشد الشعبي، مشيرا إلى ان عدم شجب الحكومة للاعتداءات الأمريكية المتكررة أمر غير مقبول.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “لا نستبعد وجود عناصر داخل الحكومة تتعامل مع الأمريكان لتوجيه ضربات ضد الحشد الشعبي”.

وأضاف الفايز، أن “عدم شجب الحكومة للاعتداءات الأمريكية المتكررة أمر غير مقبول ومدان”.

وبشأن التواجد العسكري الأميركي في العراق، أكد الفايز أن “ العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية أو ماسكة للأرض لا سيما وان القوات الأمنية أثبتت قدرتها على الأرض”.



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