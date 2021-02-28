بالصور.. تحميل أولى شحنات لقاح كورونا على متن الطائرة العراقية في الصين

2021/02/28 | 08:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، تحميل الطائرة العراقية المتواجدة في الصين، بأولى وجبات لقاح فيروس كورونا.

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ونشرت الوزارة صوراً، اطلع عليها "ناس"، (28 شباط 2021)، تظهر عملية تحميل الطائرة العراقية المكلفة بجلب لقاح كورونا إلى البلاد من دولة الصين.

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