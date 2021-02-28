2021/02/28 | 08:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أكد المتحدث باسم عشائر محافظة الانبار رباح الكربولي، أن القصف الأميركي الذي استهدف قوات الحشد الشعبي محاولة لخلق ثغرة لدخول عناصر “ داعش” الاجرامي الى العراق.

وقال الكربولي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “قصف القوات الأميركية لمقرات قوات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية لخلق ثغرة لدخول عناصر تنظيم داعش الاجرامي الى العراق”.

وأضاف الكربولي، أن “الاعتداء الأمريكي وقع داخل الأراضي العراقية”، داعيا الحكومة العراقية الى ضرورة “اتخاذ موقف حازم”.

وكان النائب عن تحالف عراقيون حسن الجنابي اعتبر في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن القصف الاميركي لقوات الحشد على الحدود العراقية هدفه تسهيل تسلل ارهابيي داعش مجددا واستهداف المحافظات العراقية.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر الانبار: القصف الأميركي للحشد محاولة لخلق ثغرة لدخول الدواعش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشائر الانبار: القصف الأميركي للحشد محاولة لخلق ثغرة لدخول الدواعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).