انطلاق عملية امنية مشتركة لملاحقة فلول داعش شمال شرق ديالى

2021/02/28 | 08:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت قوات الجيش والحشد الشعبي، اليوم الاحد، بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش شمال شرق ديالى.

وقال قائد عمليات الحشد في ديالى طالب الموسوي، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "عملية واسعة النطاق انطلقت في الساعة السادسة من صباح اليوم، من قبل عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي المتمثلة بالالوية ( 1 – 4 – 20 – 23 – 24- 28 – 110 ) وقوة من لواء نداء ديالى وبإسناد طيران الجيش وبمشاركة كافة المعاونيات والمديريات لهيئة الحشد الشعبي وتقديمها الاسناد الاستخباري والتعبوي واللوجستي"، مبينا ان "العملية كانت مسبوقة بقصف مدفعي مكثف على اوكار العدو لشل حركته".

وأضاف ان”هذه العملية المباركة تم تخطيطها وتنفذيها بالتعاون مع قيادة عمليات ديالى والفرقة الخامسة للجيش وهي الآن تجري وفق الخطة المرسومة وعلى محورين محور ديالى الشرقي ومحور نهر ديالى الغربي شمال ناحية جلولاء والى الحدود الفاصلة مع قوات البيشمركة".

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