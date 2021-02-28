2021/02/28 | 08:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / أعلنت دائرة شبكات الجنوب الشرقي لنقل الطاقة الكهربائية في ميسان ادخال محولة جديدة سعة ( ٩٠ ام.في.اي ) للعمل .وقال مدير الدائرة المهندس محمد علي عبدالله حاسد " ان هذه المحولة التي تم نصبها في محطة جنوب العمارة التحويلية ادخلت للعمل بعد وضعها تحت الجهد والفحص الفني ، مشيرا، الى ان المحولة هي سعة ( ٩٠ ام.في.اي) من نوع سيمنس ذات منشأ الماني .واضاف ان اعمال نصب المحولة التي تعد الاولى من نوعها في المحافظة تاتي ضمن الاستعدادات للصيف المقبل ، لافتا، الى انها ستسهم باستقرار ساعات التجهيز في عدد من مناطق العمارة./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادخال محولة جديدة للخدمة في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادخال محولة جديدة للخدمة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).