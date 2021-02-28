عملية أمنية للحشد الشعبي والجيش العراقي غربي كركوك

2021/02/28 | 08:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي، عملية امنية غربي كركوك بهدف تمشيط المنطقة من اي تواجد ارهابي....

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