2021/02/28 | 08:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، انطلاق عملية لمطاردة بقايا داعش في زور الاصلاح، في محافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان، إن “القوات الأمنية مستمرة في عملياتها التعرضية لمطاردة بقايا داعش الارهابي، حيثُ باشرت قيادة عمليات ديالى بتنفيذ عملية امنية مشتركة من خلال الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ومحور ديالى للحشد الشعبي بتشكيلاته، وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش”.وأضافت أن “هذه العملية التي تستمر عدة ايام، تستهدف القضاء على العناصر الإرهابية في مناطق زور الاصلاح في قضاء خانقين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية لمطاردة بقايا داعش في ديالى عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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