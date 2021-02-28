2021/02/28 | 08:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ باشرت قيادة عمليات ديالى بتنفيذ عملية امنية مشتركة، للقضاء على العناصر الإرهابية في قضاء خانقين .وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه ان القوات الأمنية تستمر في عملياتها التعرضية لمطاردة بقايا داعش الارهابي، حيثُ باشرت قيادة عمليات ديالى بتنفيذ عملية امنية مشتركة من خلال الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ومحور ديالى للحشد الشعبي بتشكيلاته، وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش، وتستهدف هذه العملية التي ستستمر عدة ايام، القضاء على العناصر الإرهابية في مناطق زور الاصلاح في قضاء خانقين"./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات ديالى تباشر بتنفيذ عملية امنية مشتركة للقضاء على العناصر الإرهابية في قضاء خانقين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات ديالى تباشر بتنفيذ عملية امنية مشتركة للقضاء على العناصر الإرهابية في قضاء خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).