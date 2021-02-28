2021/02/28 | 08:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت وكالة “رويترز” بأن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ أكثر من 113.67 مليون شخص، فيما عدد الوفيات عالميا جراء الفيروس بلغ مليونين و626218.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.وبلغ عدد الإصابات بالفيروس بالولايات المتحدة 28555069، فيما بلغ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة عالمية.. إصابات كورونا تتجاوز 113.67 مليون حالة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة عالمية.. إصابات كورونا تتجاوز 113.67 مليون حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).