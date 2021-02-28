فيرونا يفرض التعادل على يوفنتوس في الكالتشيو

2021/02/28 | 09:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سقط يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه هيلاس فيرونا في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.وافتتح يوفنتوس باب التسجيل عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعادل لأصحاب الأرض التشيكي أنتونين باراك في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.وبهدفه اليوم، عزز رونالدو صدارته لقائمة الهدافين برصيد 19 هدفا موسعا الفارق إلى هدفين عن أقرب مطارديه البلجيكي روميلو لوكاكو هداف إنتر ميلان صاحب الـ17 هدفا.وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، ورفع فيرونا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق […]

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