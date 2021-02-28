بيان من الخلية حول العمليات الجارية في ديالى لتعقب عناصر التنظيم

2021/02/28 | 09:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت خلية الإعلام الأمني، الأحد، أن العمليات ’التعرضية’ الجارية في ديالى ستستمر لأيام من أجل ملاحقة عناصر التنظيم.

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 شباط 2021)، أن "القوات الأمنية تستمر في عملياتها التعرضية لمطاردة بقايا داعش الارهابي، حيثُ باشرت قيادة عمليات ديالى بتنفيذ عملية امنية مشتركة من خلال الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ومحور ديالى للحشد الشعبي بتشكيلاته، وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش".

وأضاف البيان أن "العملية ستستمر عدة ايام، تهدف القضاء على العناصر الإرهابية في مناطق زور الاصلاح في قضاء خانقين.

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