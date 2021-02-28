السحب تدخل العراق.. امطار وثلوج في هذه المناطق

2021/02/28 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في عموم البلاد، فيما اشار الى انه سيشهد تساقط امطار وثلوج في عدد من مناطق البلاد.وكتب عطية على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك”، إن “السحب دخلت اجواء البلاد من الجنوب الغربي مع حركة الرياح في الطبقات العليا”.وأضاف، أن “السحب بدأت تتكاثر من […]

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