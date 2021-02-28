بالصور.. شحن طائرة العراق بأولى وجبات لقاح كورونا في الصين - عاجل

2021/02/28 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أظهرت صور حصلت عليها (بغداد اليوم)، تحميل الطائرة التابعة للقوة الجوية العراقية، بأولى دفعات لقاح كورونا، في الصين، قبل أن تعود إلى العراق.

وتعد هذه، المراحل الأولى، لشحن طائرة تابعة للقوة الجوية العراقية، في جمهورية الصين الشعبية، باللقاح الصيني، بغية توريده إلى العراق.

اكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت (27 شباط 2021)، ان الاثنين المقبل هو موعد وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا، فيما بينت خطة توزيع اللقاح.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تود ان تعلن للمواطنين الكرام، بان الدفعة الاولى من اللقاح المضاد لفايروس كورونا ستصل الى العراق يوم الاثنين القادم باذن الله".

واضافت الوزارة، "يأتي ذلك نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلتها الوزارة منذ ظهور جائحة كورونا قبل عام تقريبا، حيث بادرنا للتواصل مع كافة الشركات العالمية التي بدأت بتجارب سريرية طارئة لانتاج الادوية واللقاحات المضادة لفايروس COVID-19 لغرض متابعة مراحل انتاج اللقاح و الاطلاع على البيانات الخاصة بالمراحل الثلاث لأنتاج اللقاحات ولاسيما الشركات العالمية في الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة البريطانية وجمهورية الصين الشعبية وروسيا وبمساعدة سفارات تلك الدول وكذلك من خلال التواصل المباشر مع الشركات المصنعة وبحضور سفراء جمهورية العراق".

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