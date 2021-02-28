طائرة عراقية تكمل تحميل اولى دفعات اللقاح الصيني ضد كورونا

2021/02/28 | 09:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكملت طائرة عراقية تحميل أولى دفعات اللقاح الصيني ضد كورونا .ومن المقرر ان تغادر الطائرة في وقت لاحق في طريقها الى العراق./انتهى3

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