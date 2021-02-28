الاسدي يصدر توجيهات امنية لمعالجة الاوضاع في ذي قار

2021/02/28 | 09:18 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بصدور توجيهات جديدة لمنع حدوث صدامات واحتكاك بين قوات الامن والمتظاهرين.

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، نقلا عن المحافظ المكلف رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي ، ان " الاخير امر بسحب قوات الشغب من الشارع وإستبدالها بقوات من الجيش والشرطة.

واضاف " ان الاجراء يهدف لمنع حدوث مصادمات مع المتظاهرين وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء".هذا وتشهد محافظة ذي قار تظاهرات عدة اسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين وقوات الامن وادت الى مغادرة المحافظ ناظم الوائلي منصبه، وتكليف رئيس جهاز الامن الوطني الفريق الركن عبد الغني الاسدي لادارة شؤون المحافظة لحين تعيين محافظ جديد.

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