صور..العراق يتسلم اول دفعة من لقاح كورونا

2021/02/28 | 09:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تحميل الطائرة العراقية المتواجدة في الصين، بأولى وجبات اللقاح المصاد لفايروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والبيئة انها أقرت استخدام لقاحات شركات فايزر واسترزنيكا وسينوفارم من خلال اللجنة الوطنية لانتقاء الادوية للأستخدام الطارىء.

واشارت الى انها استكملت خطة استقبال وتوزيع اللقاح من خلال المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة وتحت اشراف اللجان العلمية والاستشارية العليا في وزارة الصحة لتشمل جميع المواطنين ضمن الاولويات المعلنة والتي تشمل الملاكات الطبية والصحية والقوات الامنية وكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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