2021/02/28 | 09:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي، حاجة سنجار الى مزيد من التواجد العسكري لمختلف الاجهزة الامنية والحشد الشعبي، من اجل ابعاد الخطر التركي عن اراضي القضاء.

وقال الشبكي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة ينبغي ان تدرك خطورة ماقد يشهده سنجار بسبب الاطماع التركية الساعية الى اجتياح القضاء، بحجة استهداف حزب العمال الكردستاني”.

واضاف ان “هناك مخاوف كبيرة لدى اهالي سنجار من اقدام الجانب التركي على اعادة الاستهدافات والتحرك نحو اراضي القضاء والسيطرة عليها”.

وبين ان “هناك حاجة ماسة لزيادة اعداد القطعات العسكرية من مختلف الاجهزة الامنية والحشد الشعبي في سنجار من اجل درء اي خطر تركي قد يواجهه القضاء”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشبكي: سنجار بحاجة تعزيز التواجد العسكري لابعاد الخطر التركي عن اراضيها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشبكي: سنجار بحاجة تعزيز التواجد العسكري لابعاد الخطر التركي عن اراضيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).