أمريكا تجيز استخدام لقاح “جونسون آند جونسون” للبالغين فقط

2021/02/28 | 09:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “أف دي آيه”، اليوم الأحد، أنها ستسمح باستخدام لقاح “جونسون أند جونسون” للبالغين فقط على جميع الأراضي الأمريكية.

وقالت الإدارة في بيان: “أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم تصريحًا للاستخدام في حالات الطوارئ للقاح الثالث للوقاية من مرض فيروس كورونا….



ويسمح استخدامه للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق”.

يشار إلى أن شركة “جونسون آند جونسون”، كانت قد أعلنت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أن لقاحها الذي يحتوي على مكون واحد أظهر فاعلية بنسبة 66 في المئة في الحماية من حالات “كوفيد-19” المتوسطة إلى الشديدة.

وجاء في بيان الشركة: “اللقاح المرشح فعال بنسبة 72 في المئة في الولايات المتحدة و66 في المئة بشكل عام في الوقاية من إصابات “كوفيد-19″ المتوسطة إلى الشديدة بعد 28 يومًا من التطعيم”.

وكان كبير مسؤولي الأبحاث في شركة “جونسون آند جونسون”، بول ستوفليس، قد أعلن في وقت سابق، أن الشركة الأمريكية تخطط لإنتاج مليار لقاح مضاد لفيروس كورونا في عام 2021.انتهى 25

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