سرقة في وضح النهار.. الضحية تقاوم وتظهر موقفا بطوليا (فيديو)

2021/02/28 | 09:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت ولاية كاليفورنيا الأميركية حادثة سرقة غريبة، حيث أظهرت كاميرات المراقبة في أحد الشوارع سيارة تجر سيدة وهي تمسك بحقيبتها، بعدما تعرضت لمحاولة سرقة.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية، ان مقطع الفيديو التي حصلت عليه من أحد المتاجر المتخصصة ببيع منتجات التجميل، وثقت الحادثة، حيث ظهرت سيارة تتحرك بينما تفقد سيدةتعرضت للسرقة، الأمل باستعادة حقيبتها إذ تتخلى عنها، ويقترب أشخاص متواجدون في المكان منها للاطمئنان عليها، في حين يواصل بعض المتواجدين في المكان التصوير.

وقال زوج السيدة التي لم يتم الكشف عن اسمها، "إنها بخير، وتعاني من بعض الرضوض البسيطة فقط".

من جانبها، طلبت شرطة كاليفورنيا في بيان، من أي شخص تتوفر لديه معلومات عن السيارة أو سائقها، إعلامها لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

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