ساعات تفصل العراق عن وصول اول شحنة من اللقاحات (صور)

2021/02/28 | 09:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 31 دقیقة

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اعلنت السفارة الصينية في العراق، الاحد، تحميل شحنة اللقاحات الاولى المضادة لفيروس كورونا على متن الطائرة العراقية من الصين.

وقالت السفارة في منشور لها على فيسبوك، تابعه NRT عربية، اليوم (28 شباط 2021)، ان "الطائرة العراقية وصلت الى مطار بكين العاصمة الدولي، وبدأت الان عملية شحن اللقاحات الصينية المضادة الكوفيد-19 التي تبرعت بها الحكومة الصينية للحكومة العراقية".

واضافت السفارة في منشور اخر، انه "من اجل التعبير عن مشاعرها الودية تجاه العراق حكومة وشعبا ومساعدة العراق على التغلب على جائحة كوفيد-19 في أسرع وقت ممكن، قررت الحكومة الصينية التبرع بـ 50000 جرعة من اللقاحات ضد كوفيد-19 للعراق الصديق.



في الوقت الحالي، يحافظ الجانب الصيني مع الجانب العراقي على التواصل الوثيق بشأن نقل اللقاحات وتسليمها".

واوضحت، انه "في عام 2020 ، لمواجهة تحدي الجائحة كوفيد-19 ، ساعد الشعبان الصيني والعراقي بعضهما البعض ، وبذلا قصارى الجهود للتغلب على الصعوبات معا ، ومارسا مفهوم مجتمع تتوفر فيه الصحة للجميع باجراءات عملية".

وتابعت السفارة "لن ننسى ابدا انه بعد تفشي الجائحة في الصين، اعرب العراق حكومة وشعبا عن تعازيها ودعمها للصين بشتى الطرق، بعد تفشي الجائحة في العراق شعرت الصين بنفس الشعور"، مبينة انها "في اوائل شهر مارس عام2020، ارسل الجانب الصيني فريقا من خبراء مكافحة الوباء الى العراق للمساعدة على تحسين الخطة الوطنية العراقية للوقاية من الوباء ومكافحته ، وتبادل الخبرات والأفكار في مجال الوقاية من الوباء مع طاقم طبي العراق".

واشارت الى ان "الصين ساعدت على بناء مختبر الفحص (P.C.R.) وغرفة الفحص بالأشعة المقطعية.



تقدمت الصين بحولي خمسين ألفا كواشف اختبار الحمض النووي ومليون وأربعمائة ألاف كمامة والملابس الواقية وغيرها من مواد الوقاية من الأوبئة كمساعدات إنسانية بدون المقابل.



كما تبرعت الشركات الصينية في العراق كميات كبيرة من المستلزمات الطبية للمؤسسات الدينية والمجتمعات السكنية في العراق عبر قنوات مختلفة.



قبل أيام قليلة، سلمت الحكومة الصينية 56 سيارة إسعاف و 200 مولد كهربائي وغيرها من مواد مساعدة إنسانية إلى وزارة الداخلية العراقية.

وختمت بـ "تأمل الصين مخلصة من خلال المساعدات المحدودة المذكورة أعلاه أن يتمكن الشعب العراقي من التغلب على صعوبات الجائجة كوفيد-19 في وقت مبكر، وبدء مرحلة جديدة في عملية إعادة إعمار العراق.



في الوقت نفسه ، يأمل الجانب الصيني في تقديم مساهمات جديدة لتعزيز الصداقة التقليدية بين الصين والعراق وتعميق الشراكة الاستراتيجية بينهما".

N.A

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