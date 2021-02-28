الاسدي يقرر سحب قوات الشغب من شوارع ذي قار وإستبدالها بالجيش

2021/02/28 | 09:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر حكومي، اليوم الأحد، بأن محافظ ذي قار وكالة عبد الغني الأسدي، قرر سحب قوات مكافحة الشغب من شوارع المحافظة.وقال المصدر، إن “الاسدي قرر سحب قوات مكافحة الشغب من شوارع ذي قار، وإستبدالها بقوات من الجيش والشرطة”.وأضاف، أن “القرار اتُخذ لمنع حدوث مصادمات مع المتظاهرين، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء”.وشهدت مدينة […]

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