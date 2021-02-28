2021/02/28 | 09:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، موعد منح السلف للموظفين.وقال المصرف في بيان مقتضب، إن “المباشرة بمنح السلف للموظفين غدا الاثنين وعبر فروع المصرف واستلامها فوريا مع اتخاذ إجراءات وقائية من كورونا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يحدد موعد منح سلف الموظفين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدد موعد منح سلف الموظفين) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدد موعد منح سلف الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).