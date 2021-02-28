بدء انتشار الجيش في ذي قار بدلاً من ’قوات الشغب’

2021/02/28 | 09:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني، الأحد، ببدء انتشار قوات الجيش والشرطة في شوارع ذي قار بدلاً من قوات الشغب.

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وقال المصدر في تصريح لـ "ناس" (28 شباط 2021)، إن "الانتشار جاء بتوجيه مباشر من المحافظ عبدالغني الأسدي، استجابة لمطالب المتظاهرين".

يتبع...

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