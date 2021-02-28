صحة كردستان تحذر من خطورة الانتشار السريع لكورونا

2021/02/28 | 09:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذّرت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاحد، من تفش سريع لفيروس كورونا، داعية المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية.وقالت الوزارة في بيان، إنه “في اطار الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا والسلالة الجديدة للفيروس، سيتم فتح قسم كبير للعناية المشددة في مستشفى لالاف بأربيل”.واضافت أن “القسم مجهز بجميع المستلزمات الطبية لمعلاجة مرضى كورونا الذين […]

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