بينها وظائف وتخصيصات مالية.. أبرز ما تضمنته موازنة العراق في 2021 - عاجل

2021/02/28 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

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تضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021، بنود تخص المشمولين بقرار 315 وتخصيصات الخريجين من الأطباء والمهن الصحية.

ونشرت صحيفة الصباح، أبرز البنود التي تضمنتها الموازنة، حيث جاء فيها، "تخصيصات المشمولين بقرار 315 وعقود وأجور وزارة الكهرباء والإداريين والحرفيين والكتاب والحراس وموظفي الخدمة المتطوعين وستصرف للذين لم يستلموا الرواتب فور إقرار الموازنة".

وكذلك، "تخصيصات جميع المحاضرين والعقود والاجراء اليوميين والملاكات الساندة وحملة الشهادات العليا في الوزارات والدوائر وعقود مفوضية الانتخابات وتخصيصات الخريجين من الأطباء والمهن الصحية والساندة ومنهم العلوميين وشمولهم بالتعيين ضمن الـ 68 ألف درجة وظيفية مع مباشرتهم".

وتضمنت الموازنة، "إدراج وتضمين مستحقات المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي لإعادتهم إلى الخدمة، إضافة المخصصات والمستحقات للملاكات الادارية والفنيين والساندة في وزارة الصحة وتعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا وتحويل حملة شهادات البكالوريوس فأعلى على الملاك المدني في الوزارات الأمنية".

وجاء في بنود الموازنة، "الغاء الاستقطاعات وضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين وتوزيع قطع الأراضي لشرائح المجتمع كافة ومنحة الصحفيين والفنانين والأدباء ومستحقات الفلاحين ودعم القطاع الصناعي وزيادة عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة المبالغ الممنوحة لهم".

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