عمليات بغداد تعقد مؤتمراً أمنياً بشأن الزيارة الرجبية

2021/02/28 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة عمليات بغداد، الأحد (28 شباط 2021)، عن عقد مؤتمر أمني خاص بتأمين الزيارة الرجبية، برئاسة قائد العمليات اللواء الركن أحمد سليم بهجت.

وقال بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم)، إن "مؤتمرا امنيا خاصا بتامين الحماية لزيارة الامام الكاظم عليه السلام عُقد في مقر قيادة الفرقـة الثانية شرطة اتحادية يوم امس السبت عرض فيه خطط حماية الزائرين فيما يخص قواطع مسؤولية الفرقتين السادسة للجيش العراقي والثانية شرطة اتحادية ولواء المشاة الـ(27)".

وأضاف، أن "قائد عمليات بغداد أكد على اخذ الدروس والعبر من الزيارات السابقة واعتماد النقاط الإيجابية وتجاوز السلبيات ومعالجتها ان وجدت، وقد حضر المؤتمر نائبي القـائد لشؤون الدفــاع وشؤون الداخلية، وقادة فق6 وفق2 ش أ وامري الألوية وضباط هيئة ركن القيادة".

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