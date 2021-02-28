قائد عمليات بغداد يترأس مؤتمرا امنيا خاصا بتامين الحماية لزيارة الامام الكاظم عليه السلام

2021/02/28 | 10:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تراس قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت مؤتمرا امنيا خاصا بتامين الحماية لزيارة الامام الكاظم عليه السلام.واكد بهجت اهمية اخذ الدروس والعبر من الزيارات السابقة واعتماد النقاط الإيجابية وتجاوز السلبيات ومعالجتها ان وجدت./انتهى3

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