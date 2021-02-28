مدرب ليفربول : صلاح .. لايقدر بثمن ومن المهم ان يبقى معنا

2021/02/28 | 10:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكد مدرب نادي ليفربول بكرة القدم يورغن كلوب،ان : الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، لن يرحل عن النادي في الصيف المقبل، ولا يفكر نهائيا في بيع اللاعب الذي حسب رأيه /لا يقدر بثمن/.وقال كلوب حسب صحيفة /ميرور/ : لا أمدح لاعبي فريقي في كثير من الأحيان، لكن أحب القيام بذلك دائما، من المهم بالنسبة للفريق أن يبقى محمد صلاح معنا.وأضاف: لكن صلاح ليس مجرد هداف لقد تطور على صعيد كرة القدم وهو لاعب مهم بالنسبة لنا وآمل أن يكون كذلك لفترة طويلة بالطبع.وتابع كلوب : من المهم جدا سواء بالنسبة للفريق أو لصلاح أن يظل معنا.وحسب الصحيفة فان : صلاح ضغط على إدارة ناديه من خلال حديثه عن إمكانية رحيله لأحد عملاقي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد، بالإضافة للضغط على ليفربول لتأكيد التزامه والحصول على عقد جديد.ويعيش ليفربول موسما صعبا في الدوري الإنكليزي الممتاز ويحتل المركز السادس برصيد 40 نقطة بفارق 22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، ويواجه شيفيلد يونايتد، اليوم الأحد، للحفاظ على حظوظه في التنافس على أحد المراكز الأربعة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.ورغم المستوى المتراجع لفريق ليفربول لكن النجم المصري يلعب موسما جيدا، إذ سجل 24 هدفا في 35 لقاء في كل المسابقات.ويركز صلاح على الفوز بجائزة هداف الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الثالثة في مسيرته، حيث توج مواسم 2017-2018 و 2018-2019.ويحتل صلاح المركز الأول في ترتيب الهدافين هذا الموسم برصيد 17 هدفا بفارق هدفين عن البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم وسط مانشستر يونايتد./انتهى3

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