2021/02/28 | 10:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت التحركات وردود الأفعال المحلية والدولية على الاعتداء الذي نفذته الولايات المتحدة على مواقع حدودية بمحافظة دير الزور....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتدادات العدوان الأمريكي.. سوريا تحذر والمقاومة العراقية تتوعد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتدادات العدوان الأمريكي.. سوريا تحذر والمقاومة العراقية تتوعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).