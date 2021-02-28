تغريم فيسبوك بأكثر من نصف مليار دولار بسبب اقتحام خصوصية

2021/02/28 | 10:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وافق قاضي فيدرالي على تسوية مالية مقدمة من شبكة “فيسبوك” الأمريكية للتواصل الاجتماعي تقدر بـ650 مليون دولار للمستخدمين الذين رفعوا دعوى قضائية ضدها، بسبب اقتحام خصوصيتهم بواسطة “بصمة الوجه”.واعتبر القاضي الأمريكي، جيمس دوناتو، الجمعة، إن التسوية التي تعد واحدة من أكبر الدعاوى القضائية المتعلقة بالخصوصية على الإطلاق “حكما تاريخيا”، بحسب مجلة “بيزنس إنسايدر” […]

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