وزير النفط يعلن احياء مصفى الصمود في بيجي

2021/02/28 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار،الاحد، اعادة الحياة لمصفى الصمود في بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال عبدالجبار في بيان مقتضب تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، انه تم اعادة الحياة لمصفى الصمود في بيجي بطاقات تكريرية جديدة تضاف الى الانتاج الوطني.

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