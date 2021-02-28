مصطفى محمد يكشف سر احتفال “سهم الزمالك”

2021/02/28 | 10:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى مهاجم فريق غلطة سراي، النجم المصري مصطفى محمد، سعادة كبيرة بالفوز الذي تحقق على ضيفه فريق إيرزوروم سبور 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب “تورك تيليكوم آرينا”، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري التركي.

قال مصطفى محمد عقب نهاية اللقاء: “حققنا فوزاً مهماً الليلة، قدمنا مباراة جيدة، وكان من المهم تحقيق الانتصار أكثر من تسجيلي الهدفين، وأهدي هذا الانتصار إلى جماهير غلطة سراي”.

وعن سر احتفاله بالسهم، رد النجم المصري قائلاً: “أحب هذا الاحتفال باستخدام السهم، فهو يتعلق بأسرتي”.

وعن لقبه المفضل، قال: “أناكوندا”.

وتألق مصطفى محمد وسجل هدفي غلطة، خلال 8 دقائق فقط بالشوط الأول.

وذكرت شبكة أوبتا المتخصصة في رصد الإحصائيات، أن مصطفى محمد ثاني لاعب في غلطة سراي هذا الموسم يسجل ثنائية على ملعبه في الدوري التركي، بعد النجم الكولومبي راداميل فالكاو في شباك فريق غازي عنتاب.

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