عملية امنية لملاحقة بقايا داعش في اطراف خانقين

2021/02/28 | 10:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت القوات المشتركة، اليوم الاحد، بتنفيذ عملية امنية مشتركة لملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي في اطراف قضاء خانقين.

وقال مصدر مطلع لـPUKmedia: بعد القصف المكثف الذي شنته الطائرات الحربية ضد اوكار تنظيم داعش الارهابي في اطراف قرية الاصلاح التابعة لناحية جلولاء بقضاء خانقين وباتجاه نهر سيروان، باشرت القوات الامنية، اليوم الاحد، بتنفيذ حملة دهم وتفتيش في المنطقة.

واضاف: ان قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي تشارك في تنفيذ العملية وباسناد جوي مكثف، مشيراً الى ان العملية تهدف الى القضاء على فلول تنظيم داعش الارهابي في المنطقة بشكل نهائي.

PUKmedia خاص

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