ميانمار.. السفير المنشق يتعهد بمقاومة المجلس العسكري

2021/02/28 | 10:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد سفير ميانمار في الأمم المتحدة كياو مو تون، بمقاومة المجلس العسكري الحاكم، الذي أقاله من منصبه، بعدما ناشد دول العالم استخدام "كل الوسائل الضرورية" لإبطال انقلاب الأول من فبراير، الذي أطاح زعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي.

وقال كياو مو تون: "قررت أن أقاوم بكل استطاعتي".



وكان التلفزيون الرسمي في ميانمار قد أعلن، إقالة كياو لخيانته البلاد.

لكن مسؤولا في الأمم المتحدة، طلب عدم نشر اسمه، قال إن المنظمة لا تعترف رسميا بالمجلس العسكري حاكما لميانمار، لأنها لم تتلق إخطارا رسميا بأي تغيير، وهو ما يعني استمرار كياو سفيرا لبلاده.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بميانمار كريستين تشانر بيرجنر، قد قالت أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية، إن على جميع الدول عدم الاعتراف بالمجلس العسكري الذي استولى على السلطة في البلاد، وعدم إضفاء الشرعية عليه، مضيفة أن من الضروري بذل كل الجهود لاستعادة الديمقراطية.

ودعت بيرجنر المنظمة الدولية إلى توجيه "إشارة واضحة جماعية دعما للديمقراطية"، محذرة من خطر انقلاب الأول من فبراير.

PUKmedia وكالات

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