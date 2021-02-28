2021/02/28 | 10:24 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أعلنت خلية الأزمة النيابية، استضافة المسؤولين في وزارة الصحة لبحث تداعيات الجائحة بالتزامن مع...

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