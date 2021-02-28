الحشد الشعبي يطهر 17 كم شمال خانقين

2021/02/28 | 10:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن تطهير 17 كم وتأمين قرية الدكات شمال قضاء خانقين في محافظة ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات اللواء 28 للحشد الشعبي طهرت، اليوم، 17 كلم وأمّنت قرية الدكات شمال قضاء خانقين في ديالى”.وأضاف البيان أن “القوات تواصل تقدمها وفق الخطط الامنية لتحقيق كامل الأهداف المرسومة شمال شرق ديالى”.وشرعت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الاحد، بعملية أمنية واسعة من محورين لملاحقة فلول داعش شمال شرق ديالى.



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