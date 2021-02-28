بين التوحد ومتلازمة داون.. التربية تسجل 16 الف طفل في الصفوف الخاصة

2021/02/28 | 10:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية، الاحد، عن تسجيل أكثر من 16 ألفاً و104 أطفال في الصفوف الخاصة بين التوحد ومتلازمة داون وغيرها، مطالبة بضرورة أنْ تكون هناك مراكز حكوميَّة خاصة بعلاجهم.وقالت مديرة قسم التربية الخاصة في وزارة التربية سليمة عبد ياسر الوحيلي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تتعامل بشكلٍ جادٍ مع هذه الفئة من الأطفال، وهناك صفوفٌ خاصة بكل مدرسة تهتم بهم بشكلٍ منفردٍ خاصة الحالات البسيطة التي لا تحتاج الى جهودٍ في تعليمهم”.وأشارت الوحيلي الى “تسجيل 16 ألفاً و104 أطفال خلال العام الماضي في الصفوف الخاصة بين توحد ومتلازمة داون وغيرها”.وطالبت الوحيلي “الجهات العليا والمختصة بضرورة أنْ تكون هناك مراكز حكومية خاصة بعلاجهم واحد في جانب الكرخ والآخر في الرصافة، فضلاً عن المحافظات، ويتم رفدها بملاكٍ تعليمي متخصصٍ بالتعامل معهم لتقديم العلاج والتعليم لهذه الشريحة في آنٍ واحدٍ لكونهم يحتاجون الى جهدٍ استثنائي وشاقٍ في التعامل معهم”.



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