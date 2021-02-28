2021/02/28 | 10:25 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكلفة المعيشة في العراق أكثر من تركيا واقل من الكويت..هذه التفاصيل

كشف تقرير نشر على موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن تكلفة المعيشة في العراق هي أكثر من تركيا واقل من الكويت.

وقال التقرير بحسب آخر تحديث في شهر شباط الحالي؛ إن "تكلفة المعيشة في تركيا أقل بنسبة 1.86٪ عنها في العراق لجميع المدن"، مبينة ان "هذه النسبة لم تأخذ كلف الايجار في الاعتبار".

واضاف ان "الايجار في تركيا هو أقل بنسبة 39.19% منه في العراق".

واوضحت تكلفة المعيشة في انقرة اقل من بغداد بنسبة 1.76% وان الايجار فيها اقل من بغداد بنسبة 49.76%".

وأشار التقرير إلى أن "تكلفة المعيشة في الكويت أعلى بنسبة 51.33٪ منها في العراق لجميع المدن"، مبينا أن "هذه النسبة لا يؤخذ الايجار في الاعتبار".

وبين التقرير؛ أن "الإيجار في الكويت اعلى بنسبة 212.51٪ منه في العراق".

ويعتبر موقع نومبيو هو أحد المواقع الذي تم إطلاقه في عام 2009، ويعتبر كمصدر من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية بما في ذلك بي بي سي، تايم، ذي فوركس، فوربس، ذي إكونوميست، بوسينيس إنزيدر، سان فرانسيسكو كرونيكل، نيو يورك تيمس، ذي تلغراف، ذي إيدج، ذي سيدني مورنينغ هيرالد، الصين اليومية، واشنطن بوست، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وعشرات المواقع ووسائل الإعلام الأخرى.

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