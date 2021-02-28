افتتاح محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة.. تدفق 60 مقمق

2021/02/28 | 10:39 - المصدر: وكالة ناس

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باضافة (60) مقمقوزير النفط يفتتح محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشماليةاكد وزير النفط سعى الوزارة الى الاستثمار الامثل للثروة الغازية ، وتحويل الغاز الذي يحرق الى طاقة مفيدة ترفد محطات الطاقة الكهربائية بكميات جيدة من الوقود، فضلاًعن زيادة الانتاج من الغاز السائل والنفثا وغيرها من المنتجات الاخرى.وقال خلال افتتاحه اليوم محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمال بطاقة (60) مقمق مليون قدم مكعب قياسي باليوم .



ان هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة لاستثمار الغاز في حقل الرميلة والذي يضيف كمية (60) مقمق وهي المرحلة الاولى من المشروع المخطط له بطاقة (120) مقمق الى الانتاج الوطني .واشار اسماعيل الى خطط الوزارة في استثمار جميع كميات الغاز المصاحب للعمليات النفطية.



خلال السنوات القليلة القادمة .المكتب الاعلاميفي وزارة النفط28شباط 2021

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