بايدن يوضح للكونغرس أسباب الضربة الجوية في سوريا

2021/02/28 | 10:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوضح فيها قراره قصف فصائل موالية لإيران في شرق سوريا، كرد على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت مواقع أميركية في العراق، وذلك من دون إخطار الكونغرس.

وبحسب بلومبيرغ فإن بايدن أكد في الرسالة أنه اتخذ القرار وفق ما ينص عليه قانون سلطات الحرب الذي لا يُلزمه بإخطار الكونغرس، وقال الرئيس الأميركي إنه أمر بالضربة العسكرية من أجل الدفاع عن أفراد وشركاء الولايات المتحدة ضد هذه الهجمات، وهجمات مماثلة في المستقبل وذلك بموجب السلطات التي يمنحها له الدستور، كما جاء في نص الرسالة.

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