أميركا ترخص للقاح “جونسون أند جونسون” وبايدن يدعو إلى مواصلة الحذر

2021/02/28 | 10:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منحت الولايات المتحدة ترخيصا طارئا للقاح شركة جونسون أند جونسون في خطوة رحب بها الرئيس جو بايدن.

وأعلنت الحكومة الأميركية أن هناك ثلاثة ملايين جرعة على الأقل من لقاح جونسون أند جونسون جاهزة للتوزيع اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وتعهّدت الشركة تأمين مئة مليون جرعة للولايات المتحدة قبل نهاية حزيران المقبل.

وقال بايدن في بيان ان هذا خبر سار لجميع الأميركيين وخطوة مشجعة في جهود انهاء الازمة داعيا في الوقت نفسه إلى مواصلة الحذر في مواجهة الجائحة.

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