القليلُ كثيرٌ … في الطعام والعيال والفرح! - فاطمة ناعوت

2021/02/28 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial"القليلُ كثيرٌ، والكثيرُ قليل”.



نظريةٌ معماريةٌ تعلّمناها في كلية الهندسة، لكنني اكتشفتُ أنه تنطبق على كلّ مناحي الحياة في الطعام والعيال، وكذلك في الفرح.



"الإضافةُ عن طريق الحذف"، هي الفلسفة العبقرية التي انتهجها المعماري الأشهر: “لودفيح ميس ڤان ديرّو" ليعلّمنا أن التفاصيل الكثيرة تُفقِد الإنسان القدرة على تذوّقها والاستمتاع بها.



كلّمنا قلّت التفاصيل زاد الجما ......





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